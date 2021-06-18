شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يرتد عن الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب مقاومة قوية عند هدفنا الإيجابي الأول 1800.00 ويظهر ارتداداً هابطاً قوياً من هناك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 1770.00 سيؤكد استمرار الانخفاض بقية اليوم وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1734.10 كهدف سلبي تالي.

بالمقابل، نشير إلى أن تماسك مستوى 1770.00 أمام الضغط السلبي الحالي واختراق 1800.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1825.15.