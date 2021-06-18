شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم رغم استمرار ضغوط الدولار على السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار ضغوطه على السلع والمعادن.



وهبطت أسعار البلاديوم بأكثر من 10% خلال الجلستين الماضيتين متأثرة بقوة الدولار عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع من خلاله رفع معدل الفائدة مرتين في عام 2023.



كان البنك المركزي الأمريكي قد ثبت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم إلى 7% في العام الجاري، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



ويتزامن تعافي الاقتصادات العالمية مع انحسار تأثير جائحة كورونا على العديد من الدول نتيجة السيطرة على تفشي المرض توزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من الفيروس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2534 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2595 دولارا وأقل سعر عند 2485 دولارا.