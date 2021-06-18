شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم الأمريكية و"داو جونز" يفقد أكثر من 450 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة مع استمرار تأثر وول ستريت ببيان الاحتياطي الفيدرالي الصادر مؤخرا.



وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



جاء ذلك في ظل التعافي الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم في الآونة الأخيرة مما دفع الفيدرالي لرفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في عام 2021 من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 6.5%.



ومن جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" البدء في رفع الفائدة بنهاية عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 456 نقطة) إلى 33369 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 6 نقطة) إلى 4187 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 14100 نقطة.