شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 18-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 18-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت سعره فى البنك المركزى عند 51.71 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.39 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 216.17 ريال بما يعادل 57.64$ سعر الذهب عيار 22بنحو 198.16 ريال بما يعادل 52.84$ سعر الذهب عيار 21بنحو 189.16 ريال بما يعادل 50.44$ سعر الذهب عيار 18بنحو 162.13 ريال بما يعادل 43.23$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.10 ريال بما يعادل 33.63$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.09 ريال بما يعادل 28.82$ سعر أوقية الذهببنحو 6,723 ريال بما يعادل 1,793$ سعر جنيه الذهببنحو 1,513 ريال بما يعادل 403.51$ سعر كيلو الذهببنحو 216,174 ريال بما يعادل 57,643$