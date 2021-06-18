شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير الثقافة الروسى تزور منطقة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة 18 يونيو الجارى، نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها فى زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك فى إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا2021/2022، تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وكان فى استقبالها أشرف محيى الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذى اصطحبها والوفد في جولة داخل المنطقة، والتى استهلتها بزيارة هرم خوفو من الداخل، ثم منطقتى البانوراما وتمثال أبو الهول.

وفي نهاية الجولة أعربت نائبة وزير الثقافة الروسى والوفد المرافق لها عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، ومنطقة البانوراما وأبو الهول.

جدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح الرسمي لعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى ستبدأ مساء اليوم من خلال تنظيم حفل لفرقة "بريوسكا للفنون الشعبية" الروسية بدار الأوبرا المصرية.