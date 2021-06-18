شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت سعره فى البنك المركزى عند 51.71 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى الاسكندرية ثبت سعره عند 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.71 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.74 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.26 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.