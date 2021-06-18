شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن بدء حجز وحدات البرج الأيقونى أعلى مبنى بأفريقيا نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء طرح الوحدات الإدارية بالبرج الأيقونى للحجز اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، وسيتم تسويق لكافة الشركات العالمية، مضيفًا أنه سيتم الاستعانة بشركة تسويق عالمية لبدء طرح البرج الأيقوني للحجز، وأبراج منطقة الأعمال المركزية.

أضاف "عباس"، خلال لقائه مع الزميل أحمد حسن في برنامج مصر الجديدة، أن منطقة الأعمال المركزية تتضمن 20 برج، يتوسطهم البرج الأيقونى، لافتا إلى أن البرج الأيقونى يتضمن فندق من الدور الـ 50 إلى الدور الـ 70، موضحًا أن مسطحه 280 ألف متر مبانى، والدور الأخير عبارة عن دور "بانوراما" يتيح للجميع مشاهدة العاصمة الإدارية من فوق.

أشار المهندس خالد عباس، إلى أن استثمارات منطقة الأعمال المركزية تصل لـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تبدأ استلام أول برجين من أبراج منطقة الأعمال المركزية ديسمبر المقبل، موضحا أن العام المقبل سيتم بدء تسليم الأبراج السكنية، في منطقة الأعمال المركزية

وقال إنه من المقرر أن يتم بدء إنهاء البرج الأيقونى بالكامل وفرشه، في شهر مارس 2023، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة البرج الأيقونى وأبراج منطقة الأعمال المركزية.

وشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

ويضم مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

البرج-الأيقونى