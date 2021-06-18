شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.76 دولار لبرنت و 70.84 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،72.76 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.84دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ،أن أسعار النفط اليوم بالأسواق العالمية شهدت تراجعا وذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي بفعل احتمالية رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت أسعار النفط الخام، مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.