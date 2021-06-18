شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم 18-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 18-6-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية ثبت سعره عند 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل، شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وقناة السويس عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.