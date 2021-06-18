شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة منخفضة بأكثر من 5% على مدار الأسبوع بفعل البنك الفيدرالي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد خسائر فادحة فى تعاملات الأمس ،وضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ، لكن المعدن الأبيض لا يزال منخفضا بأكثر من 5% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الجاري ، بفعل التوقعات الجديدة للبنك الفيدرالي الاتحادي ،حول مستقبل أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى مستوي 26.49$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.89$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.89$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 4.0% ،فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 21 شباط/فبراير الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 25.77$ للأونصة بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الجاري،فأسعار الفضة لا تزال منخفضة بأكثر من 5% ، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي ، بعد البيانات الأخيرة للبنك الفيدرالي الأمريكي ، وتسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

أظهرت تلك البيانات الرؤية الجديدة للبنك المركزي الأمريكي ،والتي جاءت أكثر تشددا عن ما كان متوقعا فى أسواق المال العالمية ، خاصة عملية تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حرك البنك الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،و أكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا .

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المذكور ،وكانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

ورفع المركزي الأمريكي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع البنك الفيدرالي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.