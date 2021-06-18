شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن مستويات مرتفعة بسبب الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها فى عدة سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى الصعود الواسع لمستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بجانب تزايد احتمالات عودة الصادرات الإيرانية.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 1.0% إلى مستوي 70.36$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.05$، وسجل أعلى مستوي عند 71.09$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 72.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.94$ ، وسجل أعلى مستوي عند 73.06$.

عند تسوية الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ،ونزل خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

سجل الخام الأمريكي يوم الأربعاء أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 72.96$ للبرميل ، و الخام الدولي أعلى مستوى فى عامين عند 74.94$ للبرميل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 92.07 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن صعود العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث ترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

الارتفاع الضخم فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي بعدما توقع البنك الفيدرالي الاحتياطي زيادات محتملة فى أسعار الفائدة فى عام 2023 ،فى وقت أقرب مما توقعاته أسواق المال العالمية.

وألقت احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية مع رفع أسعار الفائدة بثقلها على توقعات النمو الاقتصادي على المدى الطويل ،الأمر الذي من شأنه أن يضر بالطلب على النفط فى نهاية المطاف.

من ناحية أخرى ،قال كبير المفاوضين الإيرانيين يوم الخميس أن المحادثات بين طهران و واشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ،اقتربت أكثر من أي وقت مضي من النجاح.