شكرا لقرائتكم خبر عن ليس ناجماً عن هجوم إلكتروني.. الكشف عن سبب عطل الإنترنت العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-أ.ف.ب

أعلنت شركة «أكاماي» الأمريكية المزودة لخدمات الإنترنت، الجمعة، أن العطل العالمي في الشبكة الذي طال، الخميس، مصارف وشركات طيران، لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة، ليس ناجماً عن هجوم إلكتروني. وأوضحت في بيان أن نحو 500 من زبائنها الخاصين حرموا من الإنترنت بفعل مشكلة على صعيد أحد منتجات أمن الشبكة.

وهذا الانقطاع طال شركات طيران «أميريكان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز»، و«يونايتد ايرلاينز» و«ساوث ويست ايرلاينز»، وكذلك أغلبية المصارف الأسترالية الكبرى ما حرم زبائنها من الوصول إلى مواقع إنترنت وتطبيقاتها.

وبحسب أكاماي، فإن المشكلة حُلت في نحو أربع ساعات، لكن أغلبية مواقع الإنترنت لم تتأثر سوى نحو ساعة.

وأوضحت الشركة أن «الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم إلكتروني»، مشيرة إلى أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات، وتم إصلاحها.

وكانت المشكلة مرتبطة بمنتج يهدف إلى منع الهجمات عبر رفض الخدمة والتي تتكون من إرسال كميات هائلة من البيانات إلى خادوم لجعله معطلاً.

وقالت أكاماي: «تمت إعادة توجيه بيانات معظم العملاء البالغ عددهم نحو 500 والذين يستخدمون هذه الخدمة تلقائياً، ما أتاح استئناف عملياتهم في غضون دقائق». وهذا العطل هو الأحدث من نوعه الذي يثير خشية حيال استقرار منصات الإنترنت الحيوية بالنسبة للاقتصاد وحول الدور الأساسي الذي يلعبه عدد قليل من الشركات، وأغلبيتها غير معروفة للعموم، في عمل الشبكة.