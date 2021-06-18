شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «دلتا» تقلق بريطانيا بعد تسجيل زيادة كبيرة في الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا، الجمعة، عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة مقلقة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.

ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة «دلتا» التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/حزيران، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 في المئة على الإحصاء السابق.

وتشكل السلالة «دلتا» الآن 91 في المئة من الحالات وفقاً لبيانات هيئة الصحة العامة. ولمواجهة زيادة الإصابات بهذه السلالة يسعى جونسون إلى تسريع خطط التطعيم؛ بحيث يحصل جميع البالغين على جرعة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بحلول 19 يوليو/تموز، وهو الموعد الجديد المحدد لخطط إنهاء قيود مكافحة الجائحة في إنجلترا.

وأصبح التطعيم متاحاً بدءاً من، الجمعة، لجميع من تجاوز عمره 18 عاماً في إنجلترا. وعلى جانب آخر، قال مسؤول كبير في هيئة الصحة العامة بألمانيا، الجمعة، إن السلالة «دلتا» شديدة العدوى ستكون الأكثر انتشاراً في ألمانيا بحلول الخريف بحد أقصى، وحث المواطنين على مواصلة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والتطعيم.

وقال لوتار فيلر رئيس معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»: «تشكل السلالة دلتا نحو ستة في المئة من الإصابات لكن النسبة تزيد». وأضاف: «ليس السؤال هو هل ستصبح السلالة دلتا الأكثر انتشاراً وإنما السؤال هو متى؟». وتابع: «أتوقع أن يكون ذلك في الخريف كحد أقصى».