شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة لشحن 80 مليون جرعة لقاح للخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة- رويترز

قال مسؤول أمريكي كبير، الخميس، إن البيت الأبيض سيضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات وباء «كوفيد-19» المصنوعة في الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.

وقال جيف زينتس، منسق جهود التصدي لفيروس «كورونا» في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في شحن الجرعات، مضيفاً أن بعضها كان من المفترض أن يذهب إلى كندا، الخميس، ويمضي البعض الآخر في وجهته إلى البرازيل خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت كندا قالت إنها تتوقع استلام نحو مليون جرعة من لقاح «مودرنا» من الولايات المتحدة، الخميس. وفي وقت لاحق، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن واشنطن سلّمت مليون جرعة إلى كندا.

وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة، وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو/ حزيران.

وكثفت الولايات المتحدة شحنات اللقاحات للخارج نظراً لتقدمها السريع في حملة تطعيم سكانها. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيشتري 500 مليون جرعة من شركة «فايزر» للتبرع بها للدول الفقيرة في 2021 و2022.

وتلقى أكثر من 175 مليون أمريكي جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد-19» حتى الآن، وتم تطعيم ما يقرب من 65 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة.

من جهة أخرى، لا تزال دول مثل الهند والبرازيل تواجه تفشياً حاداً للمرض وسكانها في حاجة ماسة للجرعات.

وقال زينتس إن الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تزيد على 90 في المئة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ بداية الوباء.

لكنه عبّر عن قلقه إزاء معدلات التطعيم المنخفضة في بعض المجتمعات الأمريكية، خاصة مع انتشار سلالة جديدة خطيرة تم رصدها للمرة الأولى في الهند وتُعرف باسم «متغير دلتا» في الولايات المتحدة.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن وكالتها ستشرح تفاصيل، الجمعة، حول أكثر من 300 إصابة مؤكدة بالتهاب في القلب تم الإبلاغ عنها لدى أكثر من 20 مليون شاب ومراهق بعد أن تلقوا اللقاح.