شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار «أنف» طائرة على مدرج مطار هيثرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهار أنف طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية البريطانية على مدرج مطار هيثرو. وكانت الطائرة متوقفة وقت الحادث أثناء تحميلها بحمولة؛ حيث لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: «تضررت طائرة شحن أثناء وقوفها على الأرض.. وباعتبارها طائرة شحن فقط، لم يكن هناك ركاب على متنها».

وأضاف: السلامة هي دائماً أولويتنا القصوى ونحن نحقق في الأمر.

وكتبت «يوروهوب نيوز» على موقع «تويتر»: «تعرضت طائرة بوينج 787 التابعة للخطوط الجوية البريطانية مجهولة الهوية (في الوقت الحالي) لانهيار في معدات أنفها في مطار هيثرو بلندن هذا الصباح»، وأشارت إلى أن مدى الضرر غير معروف حالياً، وسيتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل بمجرد توفرها.

ويمكن رؤية مقدمة الطائرة وهي تلامس مدرج المطار بينما لا يزال الدرج المتحرك متصلاً بباب الطائرة.