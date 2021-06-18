شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تمدد قيود «كورونا» حتى نهاية يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال رئيس بلدية موسكو، الجمعة، إن العاصمة الروسية ستمدد القيود التي فرضت هذا الأسبوع لمكافحة وباء «كوفيد-19» حتى 29 يونيو/حزيران؛ وذلك بعد زيادة كبيرة في الإصابات اليومية.

وأكد سيرجي سوبيانين في مدونته، أن الإجراءات تشمل حظر المناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص، وإغلاق المقاهي والمطاعم ليلاً، وإغلاق مناطق مشجعي كرة القدم المخصصة لبطولة أوروبا. وكان سوبيانين قد قال هذا الأسبوع، إن موسكو تواجه سلالة جديدة شرسة من فيروس «كورونا».

وأعلنت روسيا تسجيل 17262 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، الجمعة، منها 9056 في موسكو، مما رفع الحصيلة الرسمية منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و281309.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة: إن 453 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 128445. وتقول هيئة الإحصاء الاتحادية، التي تُصدر بيانات منفصلة، إن نحو 270 ألفاً توفوا لأسباب مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ إبريل/ نيسان 2020 وحتى إبريل 2021.