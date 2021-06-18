وفيات «كورونا» في العالم تتجاوز أربعة ملايين حالة

عواصم-وكالات:

تجاوزت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الـ 4 ملايين حالة، الجمعة،، وفقاً لإحصاء أجرته «رويترز».

ولفتت الوكالة إلى أن أعلى خمسة بلدان من حيث إجمالي عدد الوفيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، سجلت نحو 50 في المئة من وفيات العالم. ويعتقد العديد من خبراء الصحة أن العدد الرسمي للوفيات في العالم أقل من الفعلي، وقدرت منظمة الصحة العالمية في الشهر الماضي أن عدد الوفيات أعلى من ذلك بكثير.

إلى ذلك، أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 62 ألفاً و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1587 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 29 مليوناً و762 ألفاً و793 حالة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 383 ألفاً و490 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و720031 حالة، بعد تسجيل 1076 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90270 بعد تسجيل 91 وفاة جديدة.