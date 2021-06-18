شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وقناة السويس عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.58جنيها للشراء، و18.82جنيه للبيع،وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.