شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 18-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 18.58جنيها للشراء، و18.82جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر الدولار عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه 18.65 للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.62 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.52 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.58 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.60 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.61 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.60 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.