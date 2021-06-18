شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: صب خرسانة خزان لمحطة رفع المياه.. وخط مغذى للميناء الجاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم صب الخرسانة المسلحة بكمية (2600 متر مكعب) لخزان محطة رفع المياه سعة 20 ألف متر مكعب بمنطقة غرب المطار، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن صبحي، نائب رئيس الجهاز.

أضاف عبد المقصود، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جارٍ أيضاً الانتهاء من تنفيذ خط المياه قطر 800 مم والمغذي للمنطقة الصناعية والميناء الجاف، و كذا الانتهاء من خط الصرف العاجل قطر 630 مم للربط على محطة المعالجة الغربية لصرف محطة رافع الإسكان الاجتماعي.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أيمن صبحى، مشروعات المرافق الجارية بمنطقة الـ100 فدان شمال الواحة ومنطقة الـ1800 فدان شمال المطار لقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي تم الإعلان عن بدء تسليم 939 قطعة أرض منها بمنطقة شمال الواحة بداية من 4 يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ التحضير للإعلان عن تسليم قطع أراضي منطقة الـ1800 فدان شمال المطار، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.