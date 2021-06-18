شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل انهيار أسعار السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق الأوراق المالية ،والاتجاه إلى شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،ويقود الخسائر الحالية قطاع التعدين والموارد الأساسية فى ظل انهيار أسعار السلع فى الأسواق العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون العشر جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوى القياسي الجديد عند 460.51 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بسبب انهيار أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفعت العملة الأمريكية على نطاق واسع مقابل سلة من العملات العالمية ، بعدما أشار البنك الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي فى أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو للبنك ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المذكور ،وكانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 قرابة 0.1% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا .