شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 2021 بفعل توقعات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،والتعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس ، لكنها بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى العام الجاري ، تحت ضغط الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,794.58$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,772.91$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,772.91$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.1% ،فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,767.03$ للأونصة ، فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق المعادن والسلع.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب لا تزال منخفضة بنسبة 4.5% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى العام الجاري ،تحديدا منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ،بسبب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 92.07 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد الرؤية الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،و التي جاءت أكثر تشددا عن ما كان متوقعا فى أسواق المال العالمية ، خاصة عملية تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حرك مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،و أكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المذكور ،و كانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

رفع المركزي الأمريكي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع الاحتياطي الاتحادي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.79 طن متري ،ليننزل الإجمالي إلى 1,041.99 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 حزيران/يونيو الجاري.