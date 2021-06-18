شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 2021 بسبب الفيدرالي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى العام الجاري ، بسبب تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد بيانات البنك الفيدرالي الاحتياطي فى الولايات المتحدة ، والتي وفرت رؤية أكثر وضوحا حول مستقبل السياسة النقدية ، خاصة بعد تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1885$ الأدنى منذ 13 نيسان/أبريل الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1907$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1925$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات الشراء المفتوحة للعملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة بأكثر من 1.8% مقابل العملة الأمريكية ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ،بسبب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

تسارع على نطاق واسع الإقبال على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، بعد الرؤية الجديدة للبنك الفيدرالي الاحتياطي ،والتي جاءت أكثر تشددا عن ما كان متوقعا فى أسواق المال العالمية ، خاصة عملية تحرك الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة ،مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

حرك البنك الفيدرالي الاحتياطي يوم الأربعاء توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،و أكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المذكور ،وكانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

رفع المركزي الأمريكي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع البنك توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4% من 2.2%.