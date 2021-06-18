شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من هدفنا المنتظر عند 0.7500 وارتد صعوداً ليستقر حول 0.7540 الآن، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى القصير، ليمتد الهدف التالي إلى 0.7375، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.7615 سيوقف الاتجاه الهابط ويدفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط