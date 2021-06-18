شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لكسر مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% دون أن يتمكن من الثبات دونه حتى الآن، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 70.96، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 73.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط