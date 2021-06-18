شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية كتصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 61.54 إلى 72.78، حيث نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون 71.35، مع الإشارة إلى أن كسر 70.13 مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو 68.50 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط