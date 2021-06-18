شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 26.25 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 26.85 كمحطة تالية، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 25.65.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 26.25 لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.65 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي