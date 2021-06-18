الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 18-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1800.00، بانتظار مزيد من الارتفاع واختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1825.15 كهدف إيجابي تالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1770.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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