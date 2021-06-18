شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1800.00، بانتظار مزيد من الارتفاع واختراق هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1825.15 كهدف إيجابي تالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1770.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد