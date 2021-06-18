شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.3890 ليتداول دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3805 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.3960 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط