شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يحافظ على السلبية– تحليل – 18-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاوم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة الضغوط الإيجابية المؤقتة ليحافظ بذلك على مساره الهابط باستقراره دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 0.8800 بالإضافة إلى تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي عند 0.8680.

نلاحظ من الرسم المرفق بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى 20, ليزيد ذلك من الضغوط السلبية وليمنح السعر فرصة لتسجيل الأهداف السلبية المتمثلة بمستوى 0.8480 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 0.8410.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8620 و 0.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط