شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية 0.5 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش لكنه منخفضا خمسة بالمئة في الأسبوع.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1782.70 دولار.