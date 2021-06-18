شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بفعل قوة الدولار ولكن صورة الطلب «إيجابية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة إذ صعد الدولار الأمريكي بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن الخام يمضي على مسار اختتام الأسبوع دون تغيير يذكر وعند ما يقل قليلا فحسب عن أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 72.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت جرينتش، لتواصل انخفاضا نسبته 1.8 بالمئة سجلته أمس الخميس. ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.