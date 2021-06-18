شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع طرق دفع الرسوم والفواتير في «كهرباء» الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

وفرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 6 طرق لتسديد فواتير الاستهلاك المستحقة، وتضمنت الموقع الالكتروني للهيئة www.sewa.gov.ae وتطبيق SEWA الذكي والبنوك ومراكز الصرافة وأجهزة اتصالات للدفع وأجهزة الدفع MBME والمكاتب الفرعية حتى السابعة مساء، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف للتحول الإلكتروني لـ 8 خدمات، عبر التطبيق الذكي للهيئة، لتيسير الإجراءات على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأوضح حامد الحاج، مدير إدارة خدمة المشتركين، أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التنوع في طرق الدفع وبخاصة التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب الموظفين لأداء مهامهم بجودة وسرعة وأمان تام. كما توفر لهم أحدث الأجهزة لمتابعة طلبات المتعاملين وإنجازها في أسرع وقت.

وأكد حسين عسكر، نائب مدير الإدارة، أن التحول الإلكتروني في استقبال طلبات المشتركين، سيسهم في سرعة إنجاها، وضمان الدقة. وتشمل الخدمات التي حوّلت إلكترونية: طلب تعديل التعرفة و مراجعة المبالغ المضافة، وشكاوى ارتفاع استهلاك المياه، والتقسيط، وتسجيل مشترك جديد (بدء الخدمة)، وإقفال حساب، والتظلمات والاستفسارات عامة.