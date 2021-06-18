شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ابتكار «ديوا» يشارك في ندوتي برنامج «آيرينا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

قدّم مركز الابتكار التابع لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي»، ندوتين تفاعليتين عن بُعد، ضمن برنامج «تنمية القيادات الطلابية» التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى إعداد جيل المستقبل من المتخصصين في الطاقة المتجددة.

ركزت الندوة الأولى «تطوير الابتكار والمشاريع» على جهود الهيئة في تقنيات الطاقة النظيفة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الشباب لتطوير خبراتهم ومواجهة التحديات الملحّة، والتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع. فيما أضاءت الندوة الثانية على تقييم أفكار الطلاب التي قدموها عبر البرنامج.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «يعزز مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، جهودنا لدعم الابتكار والإبداع في الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي بالاستدامة، وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد. وتتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني».

فيما أكد المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتمي، أهمية تضافر الجهود لاستثمار طاقات الشباب، وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الابتكارات وأحدث التقنيات لتحقيقها. وأن المركز يعمل على بناء تعاون قوي مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في ابتكارات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف وتنظيم المعارض.



وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة إدارة مركز الابتكار «نسعى لتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين في تقنيات الطاقة النظيفة، عبر تبادل المعارف وتطوير المهارات والخبرات، وتوفير تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة.