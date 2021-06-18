شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تعريفية بالبرنامج التأهيلي لما بعد «كورونا» بشرطة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

افتتح اللواء عبدالله الغيثي؛ مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الورشة التعريفية بالبرنامج التأهيلي لمتلازمة ما بعد فايروس «كورونا»، وعقدت عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من الموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأثنى الغيثي، على خط الدفاع الأول، وفي مقدمتهم الأطباء والممرضون، على ما بذلوه من جهود مُخلصة اثناء الجائحة. كما شكر فريق إدارة وحوكمة التعافي على حسن أدائهم، وحرصهم على سعادة المجتمع كله.

وبعد ذلك، تحدث الدكتور جاسم بدر، استشاري الأمراض النفسية، لتعزيز مبادرة التعافي وتهيئة المصابين والمتعافين وأسرهم نفسياً واجتماعياً، عن المرحلة المقبلة التي تشمل التعافي لحماية أنفسهم وأسرهم، ووقاية المجتمع ورعايته، والتصدّي لانتشار الوباء.

بينما تناولت فوزية الجسمي، أخصائية التغذية ضرورة الاهتمام بالصحة العامة من الناحية البدنية، وأسلوب التغذية والوقاية.

واستعرض الدكتور خالد سعيد، والنقيب الدكتور محمد الزرعوني، أخصائيا طب الأسرة، ولينا الجباوي، الموجهة النفسية، أهمية دور الأسرة، كونها نواة المجتمع حيال المرحلة المقبلة ومرحلة التعافي.

وتخلل الورشة عرض فيلم للعميد الطبيب الاستشاري علي سنكل، المستشار الصحي لشرطة دبي، تحدث فيه عن مهام خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة، وحماية المجتمع.