شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18-6-2021، وسجلت الدواجن البيضاء 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة، على أن تباع للمستهلك بسعر يترواح بين 29-31 جنيها للكيلو، فيما بلغت أسعار الدواجن البلدى بين 30-32 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعرها المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الدواجن المجمدة 30-33 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعارالبيض الأبيض عند 37 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيهًا للكرتونة، وسجل سعر البيض البلدي 42 جنيهًا في المزرعة، وتراوحت سعر الكرتونة للمستهلك بين 46-50 جنيهًا.

وبحسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تبلغ حجم الاستثمارات في الدواجن حوالى 100 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة.

ونجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، ولأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة.