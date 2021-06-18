شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 18-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-6-2021، استقرارًا أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر الدولار عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه 18.65 للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وذلك بسبب الأجازة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري، وذلك بسبب توقف التداول على العملات خلال الأجازة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليستقر سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 18.52 للشراء، 18.82 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.65 جنيه للشراء، 21.96 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.95 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.