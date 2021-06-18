شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة تتخطى نصف تريليون دولار فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الإحصاء إلى ارتفعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 60,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2,6 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 51,6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 15% عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 60,8 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 17,8 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 75,5 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 24,1 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 80,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,3 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 77,3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3,7 % عن العام السابق عليه.
واستحوذت الصادرات على النصيب الأكبر من متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها 248,5 مليار دولار بنسبة 38,3 % من إجمالي متحصلات النقد الأجنبي، يليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج 205,3 مليار دولار بنسبة 31,7 %، ثم إيرادات السياحة 82,6 مليار دولار بنسبة 12,7 %، ثم صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 58,8 مليار دولار بنسبة 9,1 %، وأخيراً إيرادات قناة السويس 53,3 مليار دولار بنسبة 8,2 %.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية 27 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 25,1 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها 7,1 % ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 27 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 7,6 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، وانخفضت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 26 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,6 % عن العام المالي السابق عليه، واستمرت في الانخفاض خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 22,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 14,5 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 18,7 مليار دولار خلال العام المال 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 15,9 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,7 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 25,8 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,9 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 28,5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 10,3 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 26,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4 % عن العام السابق عليه.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 12,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 18 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 42,7 % ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 18,7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,9 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، وانخفضت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 18,5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,8 % عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 19,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 4,4 % عن العام المال 2013/2014، وسجلت 17,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 11,7 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 21,8 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27,7 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 26,4 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21 % عن عام 2016/2017، وانخفضت عام 2018/2019 لتسجل 25,2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 4,7 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 27,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10,4 % عن العام السابق عليه.
وسجلت قيمة إيرادات السياحة 10,6 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 9,4 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها 11 % ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 9,8 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 3,5 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، وانخفضت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 5,1 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 48 % عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 7,4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45,3 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 3,8 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 48,9 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 4,4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16,2 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 9,8 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123,9 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 12,6 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 28,2% عن عام 2017 /2018، وسجلت 9,9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21,6 % عن العام السابق عليه.
وبلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2,2 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 82 % ، وانخفضت في العام المالي التالي لتسجل 3,8 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5,7 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، وارتفعت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 4,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 11,3 % عن العام المالي السابق عليه، وارتفعت خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 6,4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52,7 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 6,9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8,7 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 7,9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14,4% عن عام 2015/ 2016، وسجلت 7,7 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 2,7 % عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 8,2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,7 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 7,5 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9,5 % عن العام السابق عليه.
وسجلت قيمة إيرادات قناة السويس 5,1 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 5,2 مليار دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 3,1 % ، وانخفضت في العام المالي التالي لتسجل 5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,4 % عن العام المالي 2011 / 2012 ، وارتفعت خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 5,37 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 6,7 % عن العام المالي السابق عليه، وانخفضت بنسبة طفيفة خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 5,36 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 0,1 % عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 5,1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 4,5 % عن العام المالي السابق عليه، وبلغت 4,9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3,4 % عن عام 2015/ 2016، وسجلت 5,71 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15,4% عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 5,73 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 0,4 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 5,8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1,3 % عن العام السابق عليه.