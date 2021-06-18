شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 18-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك بسبب توقف التداول على العملات خلال الأجازة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليستقر سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره فى بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib"، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.