شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب الهبوط اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 لتهبط الأسعار قرابة 6 جنيهات في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 770 جنيها للجرام.

وهبطت الأسعار العالمية لمستويات 1775 دولار للأونصة ثم تحركت قليلا لمستويات 1788 دولار وقت صياغة هذه السطور ، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر ويتسبب في تغيرات كبيرة ومستمرة للأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 770 جنيها

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه

الجنيه الذهب 6160 جنيها

أونصة الذهب 1788 دولار.

شهدنا خلال اليومين الماضيين نزولا كبيرا لسعر الذهب على المستوي العالمي وفي السوق المصري، بنسب واضحة، مما اثر على حجم الشراء والبيع خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان البنك الفدرالي الأمريكي شدد على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.