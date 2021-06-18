شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بولندية بتوقيع اتفاق منطقة بولندا الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية إطارية مع ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، ردود أفعال واسعة من جانب مسؤولين بولنديين، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من التوقيع.



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ماتيوسز جولبا مدير أحد مراكز الشحن الدولية ببولندا، نشر مقالا هنأ فيه يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندي على هذا التوقيع، ومنطقة العين السخنة المخطط أن تشهد إقامة المنطقة البولندية الجديدة، مشيرا إلى أن العين السخنة هي أحد المناطق الصناعية واللوجستية الرئيسية، وأن مصر أعلنت عن بدء تشييد مجمع بتروكيماويات بقيمة 11 مليار دولار ، وهو من أكبر المجمعات في الشرق الأوسط.

وقال ماتيوسز جولبا، إن مصر اختارت بولندا من جميع دول الاتحاد الأوروبي ومن المعروف بالفعل أن منطقة كاتوفيتشي ستحصل على مساحة معينة من الأرض ترغب مصر في تأسيسها واستثمارها من قبل الشركات البولندية والشركات من الدول الأخرى ، وأن هذه المنطقة يجب أن تدار من قبل ممثلي المنطقة البولندية، إلى جانب تجهيز العقارات داخل المنطقة للاستثمارات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف ماتيوسز جولبا، أن منطقة كاتوفيتشي الخاصة في بولندا تم الاعتراف بها مؤخرًا على أنها أفضل منطقة اقتصادية في أوروبا وثاني أفضل منطقة في العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى مليون متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، ورافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.