شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد- تحليل - 18-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر الزوج باختباره لدعم القناة الصاعدة المتمركز عند 132.05 لنلاحظ استسلامه للضغوط السلبية القوية ليخرج بذلك عن المسار الصاعد ملامسا بذلك مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمثل بمستوى 130.80.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت مع توفر فرصة لارتداده نحو 131.50 ومن ثم لننتظر تشكيله لهجوم سلبي قوي ليسهل مهمة كسر مستوى 130.80 وتحقيقه لأهداف سلبية جديدة بدأ من 130.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.50 و 130.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط