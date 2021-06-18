شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحقق بعض الأهداف-تحليل - 18-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر الزوج عن صمته الجانبي بتسلله دون الدعم الإضافي المستقر عتد 154.30 ليتجاوز بذلك الأهداف التصحيحية السلبية نظرا لوصوله نحو 152.45. نتوقع حاليا وبتشكيل مستوى 153.45 لحاجز إضافي أمام التداولات الهابطة, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي, استهداف السعر لمستوى 151.80 ليشكل ذلك عائق قوي أمام التداولات السلبية الحالية. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.60 و 151.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط