شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يخرج عن المسار الصاعد– تحليل - 18-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر البلاتين عن مساره الصاعد نتيجة لتعرضه لضغوط سلبية قوية يوم أمس لنلاحظ تسلله بذلك دون الدعم الرئيسي المستقر عند 1105.00 وتكبده لخسائر عديدة بوصوله نحو 1043.00.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص استهداف السعر لمستويات سلبية إضافية فد تمتد قريبا نحو 1020.00 وصولا للمتوسط المتحرك 55 المتمركز قرب 995.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1105.00 و 1020.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط