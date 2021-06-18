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سعر البلاتين يخرج عن المسار الصاعد– تحليل - 18-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر البلاتين عن مساره الصاعد نتيجة لتعرضه لضغوط سلبية قوية يوم أمس لنلاحظ تسلله بذلك دون الدعم الرئيسي المستقر عند 1105.00 وتكبده لخسائر عديدة بوصوله نحو 1043.00.

 

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص استهداف السعر لمستويات سلبية إضافية فد تمتد قريبا نحو 1020.00 وصولا للمتوسط المتحرك 55 المتمركز قرب 995.00.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1105.00 و 1020.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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