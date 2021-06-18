شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم للضغوط السلبية– تحليل- 18-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس للضغوط السلبية المتكررة ليؤجل بذلك الهجوم الصاعد ليستقر قرب المتوسط المتحرك 55 المتمثل بمستوى 4.1500, نتوقع استمرار تأثير المسار التصحيحي الهابط خلال الفترة الحالية نظرا لثبات الحاجز المستقر عند 4.4100 وليزيد ذلك من فرص تكبد السعر لخسائر إضافية قد تمتد نحو 3.9200 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة والموضح بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2950 و 4.0600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثابت الحاجز