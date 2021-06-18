ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية.. لكن تسريح العاملين يتراجع

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أكثر من شهر، لكن تسريح العاملين يتراجع في ظل إعادة فتح الاقتصاد ونقص أعداد الراغبين في العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفع 37 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 412 ألفاً للأسبوع المنتهي في 12 يونيو/ حزيران الجاري. وكانت تلك أول زيادة منذ أواخر إبريل/ نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 359 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ومن المفارقات أن الاقتصاد يواجه أزمة في العمالة بالرغم من أن التوظيف ما زال أقل بواقع 7.6 مليون وظيفة عن ذروته في فبراير/ شباط 2020. ويُبقي نقص مؤسسات رعاية الأطفال بعض الآباء، خاصة الأمهات، في المنازل، إضافة إلى إعانات البطالة السخية التي تمولها الحكومة. ومع أن تسريح العاملين يتراجع، ما زال عدد الطلبات أعلى كثيراً من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجماً مع أوضاع قوية لسوق العمل. (رويترز)