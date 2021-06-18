شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي إضافي ليكسر مستوى 71.25 ويبدأ تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 61.54، ويجري اختباراً لمستوى 23.6% فيبوناتشي عند 70.13 الآن، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 68.50.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرّك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الفشل بكسر 70.13 والارتداد صعوداً لاختراق 71.35 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط