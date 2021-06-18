شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدولار اليوم الجمعة صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو تسعة أشهر إذ سارع المستثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي الأمريكي في موعد أقرب من المتوقع في الأيام التي تلت تحول مفاجئ في لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومنذ يوم الأربعاء، حين توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8 بالمئة مقابل اليورو وما يزيد عن اثنين بالمئة مقابل نظيره الأسترالي والفرنك الذي يدر عائدا سلبيا إذ سارع مقترضو العملة بغرض البيع لإغلاق مراكزهم.