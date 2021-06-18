شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أطعمة الحيوانات تتراجع إلى 7 مليون دولار فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث وصلت قيمة الواردات المصرية من محضرات تغذية الحيوانات نحو 7 مليون و796 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت 8 ملايين و376 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 580 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات أطعمة الحيوانات جاءت ضمن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و126 مليون دولار، فى شهر مارس الماضى، مقابل مليار و237 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 111 مليون و244 ألف دولار.

ومن أبرز الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، كانت الأدوية ومحضرات الصيدلة وبلغت قيمتها 249 مليون و674 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 227 مليون و681 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 21 مليون و993 ألف دولار، يليها واردات الفول العريض وبلغت قيمتها 26 مليون و532 ألف دولار، مقابل 50 مليون و637 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 24 مليون و105 ألف دولار، إلى جانب الواردات المصرية من الزيوت المكررة بقيمة بلغت 80 مليون و738 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 96 مليون و269 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 15 مليون و531 ألف دولار.