شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بتحقيق الأهداف الإيجابية – تحليل - 18-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة يوم أمس ليتجاوز هدفنا الثاني 0.9135 ويستقر فوقه، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي، حيث يتواجد الهدف التالي عند 0.9200، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.9265 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.9135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9130 والمقاومة 0.9230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد